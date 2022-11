Chiara Ferragni, vacanza senza Fedez. Compare il primo tatuaggio per la piccola Vittoria

Ha scelto di fare un viaggio senza la sua meravigliosa famiglia Chiara Ferragni, alimentando le male lingue sul perchè suo marito, Fedez, e i suoi figli non siano andati con lei in Giordania. Come mostra sul suo profilo Instagram, l’imprenditrice digitale, nei giorni del lungo ponte della festa di tutti i Santi, è volata in Giordania. «Petra. E’ stato un mio sogno visitare questo posto per così tanto tempo e oggi l’ho realizzato» scrive a corredo del post su Instagram dove mostra scatti incantevoli della città.

Nessuna crisi per la coppia quanto piuttosto un momento per stare insieme alla sua fedele amica, l’influencer Chiara Biasi, Martina Maccherone e Veronica Ferraro, insieme al suo inseparabile team.

Qualche giorno fa Chiara Ferragni non sembrava aver gradito l’apprezzamento del marito Fedez che l’ha appellata come «Ferragnona» mentre sottolineava la sua bellezza. «Ma quanto è bona la mia Ferragnona…».

Ma, se il rapper aveva l’intenzione di elogiare la moglie, lei invece lo stronca subito: «No Ferragnona no, è orrendo!» dice diretta e schietta.

Durante il viaggio di Chiara Ferragni in Giordania, il marito Fedez si è goduto la compagnia dei bambini a casa. Su Instagram il rapper ha condiviso alcune istantanee delle sue giornate spensierate tra coccole e giochi. In particolare della piccola Vittoria, che ora ha una nuova passione: i tatuaggi temporanei, simili a quelli del papà.