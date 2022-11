Gramellini parole shock contro Morgan. L’artista: “Ma come si permette?”

“Questo si chiama Gramellini, una persona che non conoscevo. Mi ha praticamente scritto che sono un pezzo di mer*a…Questo meccanismo di dire ‘Morgan è un grande artista…’, è un meccanismo per potersi permettere la diffamazione”. Non nasconde la rabbia Morgan, in arte Marco Castoldi, e – ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 – si lascia andare ad un duro sfogo contro il giornalista del Corriere della Sera Massimo Gramellini che, nel suo editoriale dell’altro giorno, pubblicato in prima pagina, ha espresso le sue critiche contro la decisione del governo Meloni di includere l’artista nella squadra. “Per supplire alla chiusura dei rave party, il governo sembra intenzionato a farsene uno in casa, nominando Marco Castoldi, in arte Morgan, consulente musicale del sottosegretario Vittorio Sgarbi – ha scritto Gramellini -. La competenza di Morgan è fuori discussione, così come la sua inadeguatezza ad amministrare cose e persone, a cominciare da sé stesso”.

Lapidario Morgan: “Ma questo signore che si è permesso di dire certe cose, non solo ha detto che non sono autonomo, cioè che non sono in grado di intendere e di volere, ma che sono un narcisista, anarco narcisista, dovrebbe essere uno psicologo con una cartella clinica. È come dire che ho un cancro, non posso permettere che mi dica queste cose, che ho un disturbo. Poi ha detto che sono un cane, non puoi dare del cane a un cittadino, non si può permettere di offendere così. Sono criticabile, non diffamabile. E’ un modo sofisticato per diffamare. Non si può fare”. E ancora: “Se io parlo di Stephen Hawking – aggiunge l’artista – non lo posso chiamare storpio, non hai sensibilità artistica e umana. Ha detto che non so badare a me stesso, ma che ne sa? E’ pazzo, è fuori di testa, come si permette, come si permette? Ma che ne sapete”.

L’artista ha poi voluto scrivere una lettera in cui afferma: “Ho immaginato l’articolo di Gramellini su me e Sgarbi rivolto a due donne, una dalla politica e l’altra una intellettuale del mondo della canzone, ad esempio Fiorella Mannoia. Immaginate che in prima pagina sul Corriere qualcuno scriva queste cose (è completamente identico, solo cambiato al femminile):

“Per supplire alla chiusura dei rave party, il governo sembra intenzionato a farsene uno in casa, nominando Fiorella Mannoia consulente musicale della sottosegretaria Borgonzoni. La competenza della Mannoia è fuori discussione, così come la sua inadeguatezza ad amministrare cose e persone, a cominciare da se stessa. Vale anche per la sua superiora: Mannoia – Borgonzoni sono due anarco-narcisiste di notevole cultura, discreto talento e scarsissimo autocontrollo. Questo me le rende istintivamente simpatiche, ma è il genere di simpatia che nutro per le cagne possenti e irritabili, quando le vedo passeggiare al guinzaglio e a distanza di sicurezza. Ovviamente una Mannoia al guinzaglio non sarebbe di alcuna utilità. D’altra parte, una Mannoia libera di scorrazzare a suo piacimento resisterebbe al governo per il tempo di un assolo, prima di andarsene in un rovesciar di accuse e di scrivanie.

E allora, che fare? Pur riconoscendo che a destra hanno ancora il coraggio di pescare tra le irregolari (la sinistra ha perso da tempo il gusto di farlo, e infatti l’album della sua classe dirigente è una sfilza di figurine conformiste), non serve essere profeti per immaginare che l’esperimento avrà vita breve. Il potere ha regole immutabili, e la disciplina è una di queste, ma soprattutto è terribilmente noioso: un susseguirsi di abitudini burocratiche e compromessi pratici che non può convivere con la fantasia. Alla seconda riunione ministeriale, la Mannoia scapperebbe con Bubola sotto i cieli d’Irlanda”.

Morgan, 4 novembre 2022