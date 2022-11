Festival della meteorologia 2022 dal 9 al 12 novembre

L’appuntamento è promosso dall’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (AISAM), dall’Università di Trento, dal Comune di Rovereto e dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto e si terrà a Rovereto, da mercoledì 9 a sabato 12 novembre.

La dimensione internazionale della meteorologia

La nuova edizione del Festival della meteorologia mette al centro dell’attenzione i tre ambiti di discussione che, spesso, i profani confondono: riscaldamento globale, clima e meteo. In poco tempo le notizie sul clima, sulla salute del pianeta e sugli eventi atmosferici sono passati da tema giornalistico di settore a pane quotidiano: sempre più spesso si sente pertanto argomentare in fatto di questioni legate ai grandi sconvolgimenti globali, come il surriscaldamento del pianeta e l’effetto serra; ma anche parliamo sempre più di buone prassi, quello che dipende dalle nostre azioni e quello che non dipende dalle nostre azioni; sentiamo parlare di stagioni alterate rispetto al passato, non abbiamo una percezione esatta della sequenza di eventi che porta a non riconoscere l’ambiente climatico in cui siamo cresciuti; leggiamo spesso notizie con titoli pomposi, che incrementano le ansie e le paure, ma meno spesso sentiamo parlare di come possiamo adattarci alle improvvise virate del meteo, che coglie le persone impreparate agli eventi, in balìa della pioggia, del freddo, del caldo, della siccità.

Ancor meno sentiamo parlare di soluzioni di adattamento al cambiamento climatico e di sicurezza e qualità della vita, con una visione lungimirante e compatibile con la sostenibilità ambientale. Parole che ogni giorno sentiamo, a cui – grazie a questo festival – si può iniziare a dare un significato e un peso esatti.

In questi giorni di festival dunque si potranno acquisire delle conoscenze, per imparare a distinguere gli ambiti di argomento, ma anche per imparare a riconoscere immediatamente le bufale dalla verità, per non farci trarre in inganno dai bravi menestrelli. La competenza è conoscenza.

Il direttore scientifico del Festival, Dino Zardi, spiega la mission di questi giorni di studio: “L’impegno internazionale su questo fronte è diventato evidente da quando si è dimostrato inequivocabilmente che sono le attività umane a causare l’emergenza climatica. Gli accordi internazionali e le iniziative di negoziazione come le annuali Conferenze delle parti (COP) vanno nella direzione, non facile, di realizzare azioni condivise e concertate a livello internazionale per perseguire l’obiettivo di ridimensionare l’emergenza climatica, soprattutto per le future generazioni”.

“Molti fenomeni interessano globalmente il pianeta, o interi continenti. È impossibile fare meteorologia al di fuori di collegamenti internazionali. L’interscambio dei dati da misure meteorologiche è essenziale per le previsioni operative. Inoltre, gli investimenti necessari per costituire e gestire grandi infrastrutture, come i satelliti meteorologici o i supercalcolatori.”

“L’edizione di quest’anno che si apre alla dimensione internazionale per questo non è casuale» aggiunge Zardi. «Anzi, proprio ai primordi della meteorologia nel nostro Paese questa impostazione era già evidente. Del resto, è italiana la prima rete internazionale di osservatori meteorologici, la cosiddetta “Rete meteorologica medicea” costituita nel 1654 sotto il patronato del Granduca di Toscana Ferdinando II de’ Medici, dall’Accademia del Cimento. La rete medicea ha dato l’esempio e lo stimolo a varie forme di coordinamento che da allora si sono sviluppate, in diversi paesi, tra le organizzazioni meteorologiche che si sono costituite nel tempo, fino a dar vita, in tempi più recenti, ai servizi meteorologici nazionali. L’atmosfera del pianeta non conosce i confini nazionali.”

Per avere un approccio di studio dei fenomeni completo ma puntuale si trovano molte pubblicazioni recenti: in particolare preme far conoscere agli ignari che la maggior parte delle pubblicazioni scientifiche più aggiornate sono messe a disposizione degli interessati grazie al sistema della Biblioteche UniTrento. Questo è il luogo dove trovare le informazioni più precise sul clima e sul meteo, questi argomenti riguardano tutti, durante l’intero arco della nostra vita e in ogni attività che facciamo.

Foto di copertina: alcune proposte di lettura esposte presso la Biblioteca Universitaria di Mesiano (BUM). La selezione interdisciplinare è stata curata dalla Responsabile di sede, Monica Paoli.

Si tratta di una selezione di libri che portano alla comprensione della meteorologia con un approccio storico/filosofico, scientifico/tecnico e argomentativo e testi di progettazione urbanistica, architettonica e ingegneristica pensati in vista di una maggiore capacità di adattamento, di resilienza e di performatività delle aree urbanizzate e non, alla luce dei cambiamenti climatici.

