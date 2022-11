La Giunta Fugatti vuole abbassare l’addizionale a 15 mila euro? Spinelli: “Fake news”

La Provincia aumenta le tasse alle famiglie meno abbienti e lo fa tornando ad abbassare il limite dell’esenzione dall’addizionale regionale Irpef a 15.000 euro di reddito? E’ questo quanto pubblicato sulla stampa locale, nei fatti lanciando un pesante allarme e spaventando tante famiglie trentine che già devono affrontare il caro-energia.

Una affermazione pesante anche perchè non corretta. A intervenire lo stesso assessore Spinelli che ha dichiarato “questa mattina siamo rimasti sorpresi dalla notizia fornita da un quotidiano locale circa l’arretramento della Provincia autonoma di Trento su uno sconto fiscale a favore dei singoli contribuenti, quindi per le famiglie trentine, per l’anno 2022 con impatto ‘sulle tasche dei cittadini’ nel 2023.

Ci teniamo a comunicare che non c’è da parte nostra un passo indietro: è confermato questo sconto ovvero l’innalzamento della quota di esenzione dell’addizionale regionale all’Irpef da 15.000 a 25.000 euro. L’esenzione per i nostri contribuenti trentini varrà per il 2023 così come avevamo detto, mantenendo la parola”. Per le casse provinciali tale aiuto vale 30 milioni di euro.

“La valutazione sull’applicazione dell’agevolazione fiscale per il 2023 con impatto ‘sulle tasche dei cittadini’ nel 2024 – precisa l’assessore Spinelli – sarà trattata nel prossimo assestamento di bilancio come era avvenuto lo scorso anno”.