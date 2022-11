Cybersecurity 2022: iscriviti! Il 24.11 ore 14.30 in presenza presso Auditorium Assolombarda o in streaming

Gli attacchi informatici alle aziende italiane sono cresciuti in modo esponenziale nel primo semestre del 2022. Il contesto geopolitico internazionale lascia intravedere scenari ancora più preoccupanti per il futuro imminente.

Per le aziende diventa quindi indispensabile non solo dotarsi di strumenti di

cyber-difesa efficaci per contrastare le minacce ma anche sviluppare politiche e strategie di “resilienza informatica” per prepararsi, rispondere e recuperare in caso di attacco.

I più efficaci e attuali sistemi di prevenzione, difesa e reazione informatica saranno al centro del tradizionale evento annuale Cybersecurity, che quest’anno si svolgerà il 24 novembre a Milano presso l’Auditorium “Giorgio Squinzi” di Assolombarda.



Cybersecurity 2022 – 24 novembre 2022 – Eventi Il Sole 24 ORE



RELATORI

Alessio Alfonsi, Security Advisory System Engineer NetWitness

Luca Boselli, Partner KPMG, Head of Cyber Security Services

Fabio Buccigrossi, Country Manager ESET

Mauro Cacciafani, Architecture, Risk & Security Manager Publiacqua

Denis Valter Cassinerio, General Manager Southern Europe, Balkans & Turkey EMEA Acronis

Enrico Cereda, Vice Presidente Assolombarda

Marco Fanuli, Security Engineer Team Leader Check Point

Fabio Florio, Business Development Manager e Leader Cybersecurity Co-Innovation Center, Cisco

Mirko Gatto, CEO Yarix & Head of Digital Security Division, Var Group

Miriam Ieraci, Funzionario Area Industria Energia e Innovazione Assolombarda

Andrea Licciardi, Ict security manager Maire Tecnimont

Antonio Madoglio, SE Director Italy&Malta Fortinet

Alessandro Manfredini, Direttore Group Security & Cyber Defence A2A

Michele Mariella, Coordinatore Working Group Cybersecurity Assolombarda

Maura Pintor, Postdoctoral Researcher Università di Cagliari

Stefano Plantemoli, Security Architect, Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione – Direzione Centrale per la Programmazione e i Servizi Generali, Ministero dell’Interno

Pierangelo Soldavini, Nòva24 Il Sole 24 Ore

Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore