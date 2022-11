Elenoire Ferruzzi rivela quanto ha speso dal chirurgo: “Il seno lo ho rifatto 5 volte”

Quanto ha speso Elenoire Ferruzzi per gli interventi chirurgici a cui si è sottoposta nel corso del tempo? A dirlo è stata lei stessa in occasione di un’intervista a Le Iene, facendo i conti e tirando le somme di quanto le sono costati tutti i “ritocchini” che ha fatto nel corso degli anni. “Per rifarmi gli zigomi ho speso 7mila euro, le labbra ho perso il conto ma direi quanto gli zigomi.

Il seno l’ho rifatto cinque volte: è costato 10mila euro per ogni intervento – ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip -. Il sedere mi è costato 15mila euro. In tutto ho speso circa 200mila euro. Sono io che voglio essere esattamente come sono”, ha sottolineato. E quindi ha tenuto a precisare che per lei sono stati soldi ben spesi perché “quando mi guardo allo specchio mi amo“.

Qualche giorno fa su Instagram Elenoire Ferruzzi aveva denunciato di aver subìto intimidazioni e insulti, rivolti non solo a lei ma alla famiglia intera. Circostanza che avrebbe causato un non meglio precisato problema di salute alla madre: “Dalla mia uscita dalla casa del GF sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti, rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi, che siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio, quindi quale sarebbe la differenza?”.