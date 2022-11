Il sottosegretario alla Sanità Gemmato ha dichiarato sul covid: “Senza vaccini sarebbe stato peggio? non so, non abbiamo la prova”.

Apriti cielo, una tempesta di insulti e richieste di dimissioni.

Ma bisogna perdonarlo perché evidentemente non sa ancora che, in politica, dire quello che si pensa – soprattutto se in contrasto col pensiero “corretto” dominante – non è consentito.

Ardengo Manzella