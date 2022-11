Black Friday: il 41% delle famiglie approfitterà degli sconti

A oltre una settimana di distanza dal Black Friday sono già molti i negozi ed i portali online che si preparano a tale appuntamento applicando sconti e promozioni.

Il “Venerdì Nero” è ormai divenuta una realtà affermata anche nel nostro Paese: in molti lo aspettano per effettuare gli acquisti che rimandano da tempo.

Sono sempre di più, infatti, gli italiani che approfittano di tale giornata, circa il 41% secondo le stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, con una spesa media a famiglia di circa 163,00 euro. La maggior parte di chi effettuerà acquisti (oltre il 62%) lo farà in vista delle festività natalizie, per comprare regali a prezzi scontati, soprattutto quelli più impegnativi.

Anche chi decide di optare per regali o acquisti nel settore eno-gastronomico approfitterà degli sconti, ormai estesi anche al comparto alimentare.

La maggior parte di chi effettuerà acquisti durante il Black Friday lo farà online, ma questo appuntamento rappresenta un’opportunità di rivalsa che molti negozi fisici e catene non vogliono farsi sfuggire: ecco perché da settimane stanno organizzando le proprie campagne di promozione a tema, prolungando ed estendendo gli sconti per diversi giorni dopo il Black Friday, oppure anticipandoli per una clientela selezionata.

Mettere a disposizione dei cittadini delle promozioni in occasione del Black Friday è, infatti, una precisa strategia adottata da parte degli esercenti di ogni tipo che, sempre più spesso, utilizzano tale modalità per acquisire nuova clientela e farsi conoscere: dalle grandi catene alle piccole friggitorie che preparano street food, nessuno rinuncia alla tentazione dello sconto sensazionale, almeno per un giorno!

I settori più gettonati quest’anno saranno:

Articoli di elettronica (pc, tablet, smartphone, smartwatch, ecc.) e piccoli elettrodomestici, soprattutto per la cucina; Alimentazione e servizi di ristorazione a pari merito con abbigliamento e calzature; Trucchi, prodotti e servizi per la cura della persona (dal parrucchiere alla manicure, dall’estetista al corso di trucco); Visite ed esami medici, prodotti farmaceutici; Mobili e accessori per la casa.

Gli sconti partono già dai giorni precedenti il 25 novembre – tanto che già in queste ore è possibile trovare offerte convenienti – e proseguono per tutto il week end, fino ad arrivare al Cyber Monday, ovvero la giornata di lunedì dedicata agli sconti sui prodotti di elettronica.

L’estensione del periodo in cui avvengono gli sconti consentirà anche di incentivare le vendite in una fase in cui le famiglie si trovano in forte difficoltà a causa delle forti spinte al rialzo dei prezzi: questo spiega la tendenza ad acquistare soprattutto prodotti alimentari o, in ogni caso, prodotti necessari. Sempre più cittadini approfittano delle promozioni per comprare prodotti o servizi per la cura della persona, cresce anche il numero di cittadini che usufruisce dei ribassi proposti da studi medici e farmacie per effettuare visite ed esami, oltre che per acquistare prodotti farmaceutici da banco, integratori, accessori per la salute.

Il Black Friday, tuttavia, non è solo occasione di acquisti a prezzo scontato e caccia agli affari, ma può nascondere numerose insidie: ecco perché Federconsumatori ha redatto una breve guida da seguire per acquistare in sicurezza e senza farsi prendere dall’ “ansia da promozione”.