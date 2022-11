Dolomiti Energia ha sospeso le nuove tariffe

TRENTO – Per chi avesse avuto qualche problema relativamente alle modifiche contrattuali, con aumenti legati alla crisi internazionale e all’aumento dei prezzi dell’energia oggi ci sono delle buone notizie. La Società ha inviato a tutti la missiva in cui spiega che cosa sta succedendo.

“L’AGCM ha avviato nei confronti di Dolomiti Energia S.p.A. un procedimento volto alla verifica della sussistenza di eventuali pratiche commerciali scorrette – ha scritto la Società ai clienti – disponendo la sospensione provvisoria fino al 30 aprile 2023 dell’attuazione delle nuove condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas naturale a seguito della modifica delle condizioni vigenti, già comunicate ma non ancora applicate e perfezionate alla data del 10 agosto 2022”.



QUINDI NON CI SARANNO GLI AUMENTI COMUNICATI: “In ottemperanza a quanto disposto dall’AGCM abbiamo dunque sospeso l’applicazione al suo contratto delle condizioni economiche da ultimo comunicate, ripristinando provvisoriamente l’applicazione delle precedenti condizioni economiche. La fornitura continuerà quindi regolarmente e i corrispettivi per la fatturazione dei suoi consumi non subiranno variazioni. Segnaliamo che la Società sta valutando la possibilità di ricorrere contro il provvedimento dell’AGCM.