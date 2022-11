Malore di Umberto Bossi, causato da una probabile ulcera gastrica

Preoccupazione che in poche ore ha fatto il giro d’Italia: la paura è stata per il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, la cui salute continua da tempo a essere precaria, non solo un ictus, ma tutte le conseguenze del caso, accentuate dallo stress.

Ma il Senatore della Lega, nonché fondatore della nota Lega lombarda, non si è sentito bene di nuovo, nonostante sia un uomo davvero forte. Sabato è stato portato al Pronto Soccorso a Varese, come riportano le agenzie, dopo che ha accusato un malore nella sua casa di Gemonio. L’intervento è stato prontamente effettuato: sul posto è arrivato il personale del 118.

Il «senatur» è stato trasportato urgentemente all’ospedale di Circolo, ma era in stato di conoscenza. Malessere, vomito, dolori.

Ad accompagnarlo la moglie Manuela Marrone e il figlio Renzo, Bossi; il Senatore ha la veneranda età di 81 anni, dopo qualche minuto è stato ricoverato in Rianimazione: alla stampa le dichiarazioni concludono per la diagnosi di un’ulcera gastrica. Le sue condizioni sono stabili e non sono state giudicate critiche.