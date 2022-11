Un pensionato lavora per un giorno, come da busta paga regolarmente rilasciatagli, e percepisce € 59,68.

L’INPS lo multa per € 20.000 non corrispondendo l’importo della pensione per un anno, come se lo avesse lavorato per intero.

Il giudice chiamato a decidere sulla vicenda condanna l’Istituto al risarcimento. Va bene la finanza creativa ma fino ad un certo punto!

Ardengo Manzella