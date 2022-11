Truffe: Point Saint Martin, 18 novembre 2022, pensionata smaschera due truffatori che fuggono prima dell’intervento dei carabinieri

La signora un 65enne del luogo, era stata informata dei rischi che corrono gli anziani relativamente al fenomeno delle truffe in loro danno ed in questo caso la campagna informativa condotta dai Carabinieri ha sortito i suoi effetti.

Infatti quando ieri mattina due individui, spacciatisi per addetti dell’acquedotto, si sono presentati presso l’abitazione della donna quest’ultima, in un primo momento, è stata colta di sorpresa e li ha fatti entrare in casa.



Ad un certo punto i truffatori hanno spruzzato una sostanza maleodorante e le chiedevano, in modo allarmato, di mettere tutti gli oggetti in oro nel frigorifero per evitare di perderli in caso si trattasse di una fuga di gas.

A quel punto la signora avendo capito cosa stava accadendo ha minacciato di chiamare i Carabinieri e i due non hanno potuto far altro che darsi alla fuga.



Sono in corso le indagini grazie alla testimonianza della parte offesa e la visione delle telecamere di sorveglianza per identificare gli autori della tentata truffa.

A Point Saint Martin, come in tutti i comuni della Valle D’Aosta, i carabinieri del Gruppo di Aosta stanno conducendo un’intensa campagna divulgativa mirata ad informare gli anziani sui pericoli delle truffe. E proprio a Point Saint il due ottobre u.s. in occasione della festa dei nonni i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Saint Vincent Chatillon avevano dedicato una giornata alla campagna informativa contro le truffe.

Nell’occasione si ricorda a tutti i cittadini di usare prudenza, non aprire la porta a persone estranee specialmente quando si spacciano per operatori della luce, acqua, gas e si ricorda che in caso di dubbi o necessità i Carabinieri sono a disposizione dei cittadini e sempre raggiungibili attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, numero da contattare senza preoccuparsi di disturbare.