Eccola, in quota e mezza quota, la nevicata!

Meteotrentino: oggi, martedì, molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse di intensità fino a forte, nevose anche a quote medio-basse, e possibili raffiche di föhn dal pomeriggio. Mercoledì locali nubi basse al mattino, poi più soleggiato. Giovedì soleggiato e freddo specie al mattino. Venerdì parzialmente soleggiato con velature da nubi alte. Sabato e domenica soleggiato ma ancora freddo.

Molto nuvoloso o coperto; precipitazioni diffuse da moderate a forti con quota neve di circa 700-900 m nelle valli alpine e sui settori orientali e intorno ai 1000 m sui settori meridionali e prealpini, localmente anche più bassa. Temperature massime in calo. Venti da nord forti in quota e moderati in valle con raffiche di föhn dal pomeriggio.

WEBCAM NEVE TRENTINO

“Attesa ormai da settimane, visto che si sono rimandate le aperture degli impianti e le aperture della stagione invernale proprio in attesa della prima vera nevicata dell’inverno. Eccola qui. La vediamo nelle immagini fornite dalle webcam di Val di Fassa e di Primiero San Martino di Castrozza. Ma la neve è arrivata anche in Bondone, a Canazei, Vermiglio, Moena, Lavarone. Come si evince dalle immagini fornite da Meteosat per il fondovalle, compreso il capoluogo, sono al momento presenti forti venti e pioggia.“