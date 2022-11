“Cartoon Artist”: la nuova edizione del corso partirà a febbraio

Si è tenuta poco fa all’Artigianelli di Trento la conclusione di “Cartoon artist 2022 – Un viaggio nel mondo dell’animazione tra testimonianze e racconti”, il corso di formazione dedicato all’animazione promosso dall’Istituto in partenariato con Trentino Film Commission, Green Ink Animation, Gruppo Alcuni e APA – Associazione Produttori Audiovisivi. 14 in totale gli iscritti a questa prima edizione, praticamente tutti con collaborazioni avviate e concrete prospettive lavorative. “Cartoon Artist” è infatti l’unico corso IFTS-Istruzione e Formazione Tecnica Superiore interamente dedicato all’animazione che offre ai ragazzi l’opportunità di avere un diploma riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione; proprio in virtù di questo successo sono già aperte le iscrizioni per la seconda edizione, che partirà a febbraio 2023: le domande si possono presentare fino al 19 dicembre, le selezioni degli studenti si faranno tra l’11 e il 13 gennaio 2023.

Alla cerimonia conclusiva erano presenti: Mirko Bisesti assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, Francesco e Sergio Manfio fondatori di Gruppo Alcuni e ideatori del corso, Antonella Barbieri direttore generale di APA insieme a Barbara Tassini direttore amministrativo di APA, Luca Scoz del MUSE.

L’assessore Bisesti, nel ringraziare quanti hanno sostenuto e realizzato questo progetto, ha spiegato come si tratti di un “corso innovativo, il primo in tutto il Trentino, un’eccellenza e un esempio di come le scuole riescono a dialogare con le aziende e il territorio, coniugando esperienze formative ma anche professionali”.

Al corso appena concluso hanno collaborato anche cartoon artist messi a disposizione dal Gruppo Alcuni, ovvero Fabio Testa, Andrea Martin, Federico Guidi, Alberto Alvoni, Angelo Feltrin, che hanno condiviso con entusiasmo le loro competenze, contribuendo a formare i giovani animatori.

Come spiegato dal produttore esecutivo del Gruppo Alcuni, Francesco Manfio, “Cartoon Artist 2022” ha consentito ai partecipanti di lavorare alla realizzazione di un programma televisivo, “Gateway 66”, una serie di 26 episodi da 6 minuti l’uno coprodotto da Gruppo Alcuni e Rai Kids, che vede la collaborazione della Fondazione Renzo Piano nonché un importante collegamento con la realtà trentina, in quanto è completamente ambientata al MUSE, il Museo delle Scienze. Nel corso della presentazione sono state proposte in anteprima alcune animazioni fatte dai corsisti proprio per questa serie.

Cartoon Artist 2023

La seconda edizione del corso partirà a febbraio del prossimo anno e sarà strutturata in 1.000 ore, suddivise in 500 ore di lezione, 200 ore di laboratorio e 300 ore di tirocinio presso i più importanti gruppi di produzione italiani: Gruppo Alcuni, Green Ink e Melazeta. Il corso viene svolto all’Istituto Artigianelli in partenariato con Trentino Film Commission, Green Ink Animation, Gruppo Alcuni e APA – Associazione Produttori Audiovisivi.

Tutte le informazioni qui: https://cartoon.artigianelli.tn.it/

