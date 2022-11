Mercatino di Natale di Siror, apertura domani 27.11

Comincia domani il Mercatino di Natale di Siror, il più antico mercatino di Natale del Trentino

Sei le date di questa edizione: 27 novembre, 4-8-10-11-18 dicembre. Come da tradizione l’evento si prepara a trasformare l’antico borgo in un romantico Christkindlmarkt.

Le caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le stalle del centro storico si trasformeranno in pittoresche botteghe dove trovare originalissimi regali natalizi: decorazioni, presepi, produzioni artigianali e numerose proposte golose, dolci e salate, come il tipico brazedel di Siror, lo zelten trentino, i salumi, il miele, le frittelle e tante altre delizie.

Siror mercatini

Potrete fare un tour del paese a bordo della troika, tradizionale slitta trainata dai cavalli, visitare la mostra concorso “Il mio albero di Natale”, dove trovare spunti e idee per un abete diverso dal solito e votare l’alberò più originale, oppure il Museo della scuola alle ex elementari di Siror.

Durante il Mercatino di Natale scultori da tutta Italia parteciperanno al tradizionale Simposio di Scultura “Arte Natale” e daranno vita, sotto gli occhi curiosi del pubblico, a dei capolavori in legno.