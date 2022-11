Morto lo stilista Renato Balestra

È morto questa sera a Roma lo stilista Renato Balestra, decano dell’alta moda. Aveva 98 anni. Lo annunciano le figlie Fabiana e Federica assieme alla nipote Sofia alle quali andrà la gestione del marchio. I funerali si terranno martedì 29 novembre nella capitale nella Chiesa di Santa Maria del Popolo. Una tradizione di successo che ha saputo mantenere altissimo il nome di un marchio di moda italiano.

Pochi anni fa la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, Ministero per i beni e le attività culturali, nell’ambito dell’attività di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale del Paese, ha dichiarato l’Archivio di Renato Balestra di interesse storico particolarmente importante perché l’archivio, nella sua unitarietà ed eterogeneità, riveste un interesse storico particolarmente importante per la conoscenza e l’approfondimento dello stile e della creatività dello stilista Renato Balestra, firma storica dell’Alta moda italiana, nonché della storia del costume e del made in Italy, mistura di tradizione tecnica ed artigianale, in cui la costruzione sartoriale degli abiti si sposa con il sapiente uso dei tessuti e dei ricami.

Lo stilista era ricoverato ed è morto alle 21.00. La notizia è stata data dalle figlie all’ANSA.