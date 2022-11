Umberto Bossi, dimesso, sta bene

Aggiornamenti che arrivano direttamente dal parlamento europeo, grazie all’on. Angelo Ciocca, deputato del gruppo ID, Lega, che ha inviato un comunicato in cui conferma le dimissioni dello storico leader amatissimo.

“In ottime condizioni cliniche , Umberto Bossi , fondatore e Presidente a vita della Lega, come da programma, lascia la struttura dell’ospedale di Circolo ringraziando l’operato e la professionalità dei medici , paramedici e di tutto il personale ospedaliero. Umberto Bossi, sabato 3 dicembre ore 10:00, riunirà al castello di Giovenzano gli aderenti al Comitato Nord.”

,.-.,.-.,.-.,

Preoccupazione che in poche ore ha fatto il giro d’Italia: la paura è stata per il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, la cui salute continua da tempo a essere precaria, non solo un ictus, ma tutte le conseguenze del caso, accentuate dallo stress.

Ma il Senatore della Lega, nonché fondatore della nota Lega lombarda, non si è sentito bene di nuovo, nonostante sia un uomo davvero forte. Sabato è stato portato al Pronto Soccorso a Varese, come riportano le agenzie, dopo che ha accusato un malore nella sua casa di Gemonio. L’intervento è stato prontamente effettuato: sul posto è arrivato il personale del 118.

Il «senatur» è stato trasportato urgentemente all’ospedale di Circolo, ma era in stato di conoscenza. Malessere, vomito, dolori.

Ad accompagnarlo la moglie Manuela Marrone e il figlio Renzo, Bossi; il Senatore ha la veneranda età di 81 anni, dopo qualche minuto è stato ricoverato in Rianimazione: alla stampa le dichiarazioni concludono per la diagnosi di un’ulcera gastrica. Le sue condizioni sono stabili e non sono state giudicate critiche.