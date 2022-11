Vigili del Fuoco, “una certezza per la comunità”

“La consapevolezza della vostra presenza, della vostra operatività, della vostra passione e della vostra generosità è una certezza che rende sereni di fronte agli accadimenti che possono mettere a dura prova la nostra comunità e il nostro territorio. Una solidarietà che vi porta a intervenire non solo qui, ma anche in aiuto di altre comunità, come dimostra la disponibilità che la Protezione Civile trentina offre quando altre aree del Paese, e non solo, si trovano in difficoltà. Dalla tempesta Vaia alla tragedia della Marmolada, dalla pandemia all’incendio in Panarotta, in ogni intervento vediamo anche lo spirito di unione e collaborazione fra i diversi Corpi e fra i Vigili del Fuoco e la più ampia macchina della Protezione Civile. Uno spirito positivo e propositivo che si respira anche in questa serata.” Così il presidente Maurizio Fugatti che ieri sera è intervenuto a Frassilongo, in Valle dei Mocheni, alla consegna delle benemerenze ai Vigili del Fuoco Volontari del Distretto di Pergine Valsugana.

Durante l’incontro è stato riconosciuto l’impegno, anche pluridecennale, dei VVF che si sono spesi per la comunità sacrificando il proprio tempo libero a favore della collettività. Sono stati premiati dall’Ispettore Mauro Oberosler i membri dei diversi Corpi del Distretto con quindici, venti, venticinque, trenta e anche trentacinque anni di servizio. Sono stati anche consegnati, ad alcuni Vigili, altrettanti stemmi concessi dall’Unione Distrettuale per particolari meriti sul campo.

Guardando all’attività 2021, gli interventi più frequenti dei VVF del Distretto di Pergine Valsugana sono stati i servizi tecnici (quasi la metà del totale) come l’apertura porte, il taglio piante e la bonifica da insetti; seguono l’interventistica stradale e gli incendi. Emerge, dalla lettura dei dati, lo stato di salute dell’organico del Distretto, in crescita nonostante il momento storico segnato in particolare dal Covid19. Ad oggi sono 390 i Vigili in servizio attivo e 83 gli allievi, dato in crescita rispetto all’anno precedente che testimonia la vivacità del comparto giovanile.

Ieri sera a Frassilongo sono intervenuti, fra gli altri, anche i vicepresidenti della Federazione Corpi Vigili del Fuoco Volontari Luigi Maturi e Daniele Postal, il presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol Andrea Fontanari, diversi sindaci e Comandanti dell’area territoriale del Distretto, la senatrice Elena Testor, altri rappresentanti della Protezione Civile ed esponenti delle Forze dell’Ordine.