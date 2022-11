Rieder (Team K): “Tutti i contributi con un clic”

Non sempre è facile scoprire a quali contributi pubblici si ha diritto. Per questo motivo, il Team K vuole chiedere con una mozione alla Giunta provinciale altoatesina di ampliare il portale dei servizi già esistente con un ulteriore strumento interattivo, così da consentire ai cittadini di ricevere, in tempo reale, un elenco di tutti i benefici a cui hanno diritto inserendo alcuni dati personali.

“Per fornire un migliore servizio ai cittadini abbiamo bisogno di una panoramica completa di tutti i servizi disponibili, con scadenze, moduli di richiesta, l’indicazione delle istituzioni responsabili. Uno strumento interattivo sarebbe quindi l’ideale” spiega Maria Elisabeth Rieder, Consigliera provinciale del Team K e prima firmataria della mozione. “Il singolo cittadino inserirebbe i propri dati per poi vedere immediatamente a quali prestazioni ha diritto; a questo punto si dovrebbe infine essere dirottati direttamente alle relative pagine del portale, rendendo il processo di richiesta il più semplice possibile” spiega, proponendo di fatto l’introduzione di una banca dati digitale.

Questa semplificazione, unita a una revisione dei moduli di richiesta, porterebbe a una razionalizzazione che consentirebbe un’ottimizzazione del lavoro del personale. Inoltre, la mozione del Team K prevede anche lo sviluppo di uno strumento simile per le aziende, integrabile nel portale dei servizi della Provincia. “La digitalizzazione dei processi è molto importante, ma naturalmente il contatto diretto degli uffici competenti con i cittadini deve essere mantenuto: non tutti sono in grado di gestire le procedure amministrative davanti a un pc” conclude la Rieder.