Aumento prezzi sigarette. Utile solo a penalizzare i consumatori

Il governo dovrebbe aumentare il prezzo del pacchetto delle sigarette di 40 centesimi a pacchetto (1). Il risultato 2023 sarebbe un aumento di 80 milioni che si sommano ai 100 degli aumenti già programmati (2).

Una nuova campagna antifumo? Sembra di no… solo incassare più soldi con uno dei modi più tradizionali di raccolta… mancherebbe un aumento del prezzo della benzina… ma in questo momento, come tutti gli energetici, è intoccabile. E visto che è questo l’intento, chissà se è stato valutato che la conseguente restrizione delle vendite potrebbe essere superiore agli introiti da aumenti delle accise.

Ci sono tanti modi per le raccolte fiscali.. ne valga uno che va bene per tutte le stagioni: interventi mirati sulla spesa pubblica. Ma le scontentezze forse sarebbero maggiori rispetto a quelle già in corso per le sigarette che, comunque, demoni per eccellenza e tradizione, quando le si tassa nessuno ci fa più caso. Infatti: ve l’immaginate che “casino” ci sarebbe se la tassa in crescita fosse stata per alcool/vino?

Sembra che il mercato delle sigarette si sia abituato e conformato alle campagne antifumo, con quei pacchetti “terroristici” che quando te ne capita uno in mano, ti spaventi… ma che vede l’assuefazione al “terrore” da parte dei consumatori. Tant’é che il numero di fumatori 2022 è in crescita rispetto ai cali degli anni precedenti (3). Caleranno per l’aumento ora in ponte? Ne dubitiamo e, del resto, questo sembra non interessare al governo.

Rassegnamoci quindi a campagne di raccolte fiscali che, potenzialmente accattivanti per mostrare che il governo è “tosto”, nella sostanza sono vicine al nulla con qualche danno ai consumatori. In sintonia con quella tanto annunciata abolizione dell’Iva su pane e pasta che, a conti fatti (dopo l’annuncio), non avrebbe giovato a nessuno (4).

