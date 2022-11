Borgo Panigale (BO), 29-11-2022

Il Museo Ducati a Borgo Panigale ha ospitato la tavola rotonda “Il futuro: sostenibilità e motociclismo”. L’evento, ultimo della serie di incontri di Ride to FIM Awards, ha visto un interessante confronto sui temi della sostenibilità nel motociclismo tra diverse personalità di spicco: Jorge Viegas (Presidente FIM), Giovanni Copioli (Presidente FMI), Claudio Domenicali (CEO Ducati Motor Holding), Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia Romagna). Presenti anche Kattia Juarez (Direttrice della Commissione Sostenibilità FIM), Michele Cecchini (Responsabile della Divisione eMotorsport di Enel X Way), Paolo Colombo (Innovation Manager di Dell’Orto), Pippa Ganderton (Direttrice Generale delle Relazioni con i clienti ATPI) e Andrea Pontremoli (Presidente Motorvehicle University of Emilia Romagna).

Le parole del Presidente FMI Giovanni Copioli hanno aperto l’evento: “La Federazione Motociclistica Italiana si impegna a guardare al futuro e alla sostenibilità del motociclismo. La FMI, come anche la FIM, si avvale dell’operato della propria Commissione Ambiente, un organo voluto per porre al centro delle nostre iniziative la sostenibilità del motociclismo, un aspetto ormai imprescindibile in tutte le nostre attività. Come Federazione Italiana vogliamo creare un sistema dinamico e virtuoso con le aziende che hanno a cuore la sostenibilità nel motociclismo. Obiettivi condivisi da Ducati, ne è la prova il progetto MotoE e la volontà di ospitare oggi questo importante appuntamento volto al confronto su argomenti che rappresentano le nostre prossime sfide”.

Claudio Domenicali ha evidenziato l’importanza della tavola rotonda, sottolineando come la sostenibilità sia un tema su cui porre l’attenzione per ogni azienda che abbia a cuore il proprio futuro. Inoltre ha ricordato che dall’anno prossimo Ducati sarà fornitore ufficiale unico della MotoE. Stefano Bonaccini si è soffermato sull’importanza del territorio per lo sviluppo, prendendo ad esempio l’Associazione Motorvalley; ha poi citato i 50 miliardi di euro di export della Regione Emilia Romagna nei settori di meccanica, meccatronica e motori e ha concluso il suo intervento concentrandosi sulla transizione ecologica e sullo sviluppo sostenibile. Jorge Viegas si è rivolto alla platea di media e addetti ai lavori osservando come la FIM stia operando in diverse direzioni per la tutela l’ambiente, una tematica da tenere in massima considerazione. Successivamente ha evidenziato che la Federazione Internazionale sta lavorando per trasformare i FIM Awards in un vero e proprio brand.

Concluso il percorso “Ride to FIM Awards” – iniziato a Misano il 1° settembre con un worskshop dedicato al futuro dei giovani piloti, proseguito il 24 settembre con il talkshow riservato al Mototurismo sostenibile e terminato oggi – l’attenzione si sposta ora sulla cerimonia dei FIM Awards: appuntamento sabato 3 dicembre a Rimini, dove verranno premiati gli oltre 40 Campioni del Mondo di Motociclismo. Tra loro l’iridato MotoGP Francesco Bagnaia e il campione EnduroGP ed E1 Andrea Verona.