Ilary Blasi e il clamoroso scoop di Chi: “Ora al suo fianco c’è Bastian”

Prime foto di Ilary Blasi assieme al suo nuovo partner: è questo lo scoop che il settimanale “Chi” ha annunciato il nuovo colpo di scena nell’ormai nota “soap” che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. Cinque mesi dopo l’annuncio della fine della relazione con il campione giallorosso, legato da tempo a Noemi Bocchi, la conduttrice ha iniziato una frequentazione con un imprenditore tedesco.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini, da domani in edicola, mostra Blasi a Zurigo con un uomo di nome Bastian tra baci, abbracci e tenerezze. Un weekend da sogno in un hotel esclusivo, The Dolder Grand, da 1600 euro a notte. E un lungo saluto immortalato all’aeroporto di Zurigo, dove si è imbarcata per tornare a Roma dai propri figli.

L’identità del nuovo amore di Ilary Blasi è avvolta nel mistero. Di lui si sa solo che si chiama Bastian, ed è un imprenditore tedesco che vive a Francoforte. Capelli chiari, fisico aitante, fascino vichingo: non stupisce che abbia colpito al cuore la conduttrice. Sui social ha un profilo privato e l’unica foto visibile lo ritrae in maglietta e pantaloncini, con i muscoli guizzanti sotto il completo sportivo. Gli occhi, come anche nelle foto pubblicate da Chi, sono coperti dalle lenti scure degli occhiali da sole: un particolare che aumenta fascino e mistero.