Monastero tibetano costretto a chiudere perché tutti i monaci fanno uso di metanfetamina

Un tempio buddista nella Thailandia centrale è rimasto senza monaci dopo che tutti i suoi santi uomini hanno fallito i test antidroga e sono stati decontaminati, ha detto martedì un funzionario locale.

Quattro monaci, tra cui un abate di un tempio nel distretto di Bung Sam Phan, nella provincia di Phetchabun, sono risultati positivi alla metanfetamina lunedì, ha detto all’AFP il funzionario distrettuale Boonlert Thintapthai.

I monaci sono stati inviati in una clinica sanitaria per sottoporsi a riabilitazione dalla droga, ha detto il funzionario. “Il tempio è ora vuoto di monaci e gli abitanti dei villaggi vicini sono preoccupati di non poter fare alcun merito”, ha detto. La creazione di meriti coinvolge i fedeli che donano cibo ai monaci come una buona azione.

Un fatto non singolo, basti pensare a quando qualche anno fa un monaco buddista in Myanmar è stato sorpreso a nascondere più di 4 milioni di pillole di metanfetamine nel suo monastero, ha detto la polizia, a seguito di un record di sequestri di stimolanti lo scorso anno.

Il monaco, di nome Arsara, è stato arrestato dopo che la polizia ha dichiarato di aver scoperto centinaia di migliaia di compresse nella sua auto mentre guidava dal villaggio di Shwe Baho nella città di Maungdaw nello stato di Rakhine, al confine con il Bangladesh.

Il capo della polizia locale Kyaw Mya Win ha detto all’AFP di aver trovato 400.000 pillole di droga quando hanno perquisito il suo veicolo domenica sera. Poi sono andati al monastero del monaco e hanno trovato altri 4,2 milioni di pillole.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, la Thailandia è un importante Paese di transito per la metanfetamina che arriva dallo Stato birmano di Shan attraverso il Laos. Le pillole di metanfetamina vengono vendute nelle strade della Thailandia a meno di 20 baht (circa 50 centesimi).