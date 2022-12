Costume microscopico e un matrimonio unico: i video di Valentina Fradegrada sono mozzafiato

Un costume che volutamente non vuol lasciare alcunché all’immaginazione e, davanti a lei, un panorama incredibile. Valentina Fradegrada ha lasciato i suoi 3,5 milioni follower senza fiato.

Negli ultimi giorni la modella ha pubblicato diversi video su Instagram che hanno raccolto subito migliaia di commenti e altrettanti like. Ecco gli ultimi:

Valentina Fradegrada è la moglie di Kevin Boateng, la terza dopo Jenny e Melissa Satta: si sono sposati nel Metaverso grazie all’organizzazione di Enzo Miccio. Lei ha 30 anni ed è un’imprenditrice, oltre un brand di bikini ha dato vita a VF Foundation.

Appena si sono conosciuti hanno subito capito di essere fatti l’uno per l’altra. In alcune interviste Boateng ha raccontato che il feeling con lei è scattato subito, ha capito che c’era una sintonia speciale. Il primo incontro è stato ad agosto del 2021, dopo non hanno certo perso tempo.

Ad Agosto si era anche diffuso il rumor che Valentina fosse incinta per via di un’immagine sul retro del suo cellulare che sembrava simile ad un’ecografia. La coppia ha preferito non commentare e, nel giro di poche settimane, il pettegolezzo è caduto nel dimenticatoio.