La principessa ereditaria di Spagna innamorata della star del Barcellona Gavi

Il giovane del Barcellona Pablo Martín Gavira, noto come Gavi, è sotto i riflettori dopo le sue impressionanti prestazioni con la Spagna alla Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, ma anche per gli apprezzamenti ricevuti dalla Principessa delle Asturie e futura Regina di Spagna, l’infanta Leonor.

Il 18enne ha vinto il Kopa Trophy alla cerimonia del Pallone d’Oro 2022 e poi è stato incoronato vincitore del premio Golden Boy.

Gavi ha trovato il fondo della rete nella sua prima partita di Coppa del Mondo con la Spagna contro il Costa Rica. È diventato il giocatore più giovane a segnare per il suo paese ai Mondiali.

Dopo la sua prestazione nella demolizione 7-0 del Costa Rica, Gavi ha ricevuto le congratulazioni dal presidente del re di Spagna, Filippo VI, attualmente a Doha, in Qatar, per sostenere la squadra nazionale.

Proprio in occasione di una di queste partite è nato il caso che sta scuotendo la Spagna. Sembra infatti che il Re, congratulandosi con Gavi e i suoi compagni di squadra, abbia chiesto al giocatore firmare una maglia che sembra esser finita tra le mani della Principessa Leonor, la figlia del Re, che ha una cotta per Gavi.

La principessa delle Asturie frequenta la Atlantic School di Glamorgan, nel Galles, dove frequenta la maggior parte dei reali.

Secondo quanto riferito, Leonor, che è la prossima in linea di successione al trono di Spagna, è una grande fan di Gavi e anche se ha un anno in meno la sua cartella di scuola è ricoperta di foto del diciottenne.

Questa non è la prima volta che Gavi viene coinvolto in un interesse amoroso. Al suo rinnovo del contratto all’inizio dell’anno, una giovane donna gli ha dato un biglietto con il suo numero .