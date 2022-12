“PNRR Imprese Trentine”, nuovo servizio informativo per bandi e finanza agevolata

Realizzato da Trentino Sviluppo è rivolto alle imprese con sede in provincia. Fornisce una selezione delle opportunità ed un’anteprima dei bandi in uscita.

(g.n.) – È attivo “PNRR Imprese Trentine”, il nuovo servizio di Trentino Sviluppo che offre alle aziende del territorio una selezione delle migliori opportunità contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in altri strumenti di finanza agevolata. L’iniziativa è stata promossa dalla Provincia autonoma di Trento che ha voluto così rispondere ad un’esigenza espressa dalle aziende locali attraverso il Coordinamento Provinciale Imprenditori. L’obiettivo è quello di supportare la crescita economica del Trentino, fornendo al tessuto imprenditoriale un utile strumento per sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione da parte dell’Unione europea e del Governo nazionale.

«La Provincia autonoma di Trento – sottolinea Achille Spinelli, assessore per lo Sviluppo economico, ricerca e lavoro – ha lavorato molto per accedere alle risorse messe in campo dal PNRR, tanto da aggiudicarsi un plafond di oltre 1,5 miliardi di euro per finanziare e realizzare nuove opere e progettualità. Siamo però convinti che lo sviluppo di un territorio debba passare anche e soprattutto dalla crescita delle sue imprese, che stanno affrontando ora uno dei momenti più critici e decisivi degli ultimi decenni. Proprio per questa ragione, cogliendo le richieste che sono venute dagli stessi operatori economici, abbiamo deciso di realizzare uno strumento informativo specifico per le aziende trentine, che sarà in grado di guidarle nell’universo PNRR e di aiutarle a sfruttare, in autonomia, questa grande opportunità come anche altre misure di finanza agevolata».

Le imprese che vengono abilitate al servizio ricevono ogni due settimane un report di approfondimento, che fornisce una mappatura completa e dettagliata dei bandi e degli incentivi attivi. Le opportunità sono suddivise seguendo le sei missioni del PNRR e sono articolate sulle quattro aree della Smart Specialisation Strategy (S3) della Provincia autonoma di Trento e su tre ambiti addizionali: Imprenditorialità, startup e capitale di sviluppo; Settore audiovisivo, creativo e spettacolo; Impiantistica funiviaria e turismo di montagna. Il report è accompagnato da una sintesi che presenta in maniera schematica e agile i migliori bandi e incentivi attivi e offre una veloce panoramica su quelli in uscita.

Possono accedere a PNRR Imprese Trentine le aziende con sede in Provincia di Trento. Le richieste di adesione al servizio vengono raccolte attraverso la pagina web dedicata accessibile dal sito trentinosviluppo.it.