Rinnovabili, Borchia (Lega): “Pericolo dipendenza tecnologica da Cina, ora creare filiera fotovoltaico in Europa”

Bruxelles, 1 dic – “La strategia solare proposta dalla Commissione che prevede il raddoppio della capacità fotovoltaica fino a circa oltre 320 GW entro il 2025 e 600 GW entro il 2030 sarà realmente in grado di fornire un sostegno sufficiente all’obiettivo di espansione della base produttiva europea? L’Ue deve capire che serve maggiore autonomia energetica e strategica europea non dipendenza da Pechino”.

Così l’europarlamentare Paolo Borchia, coordinatore Id in commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (Itre) e responsabile dipartimento energia per la Lega in Veneto, che ha depositato un’interrogazione alla Commissione europea sulla strategia proposta nell’ambito dell’iniziativa REPowerEU.

“Il dubbio si fonda sul fatto che l’UE detiene, attualmente, meno dello 0,2% della capacità produttiva globale nel settore fotovoltaico, mentre è aumentata la dipendenza europea da attrezzature a basso costo importate dai Paesi asiatici. Nello specifico, circa il 97% dei wafer di silicio necessari per costruire un pannello solare, nonché il 79% delle celle fotovoltaiche, sono prodotti in Cina. Siamo al paradosso: – conclude Borchia – stiamo cercando disperatamente di uscire dalla dipendenza russa e ci infiliamo in quella cinese”.