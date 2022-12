Maria Giovanna Maglie: “In ospedale da due mesi, fatemi tanti auguri”

I più attenti se ne erano accorti: da qualche tempo Maria Giovanna Maglie non si esponeva più con la consueta frequenza sui social, su Twitter in particolare, così come si è vista pochissimo in televisione.

E ora, a spiegare questa sua lontananza, ci pensa direttamente lei. Lo fa sempre su Twitter, laddove scrive: “Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”, conclude Maria Giovanna Maglie.

A corredo del cinguettio, una foto che la mostra in primo piano, il volto un poco provato, e sul petto il suo ultimo libro, Addio Emanuela. La vera storia del sequestro Orlandi.