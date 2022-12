Iva Zanicchi balla con un bambolotto gonfiabile a Ballando. Poi a Selvaggia Lucarelli: “Portatelo a letto, magari funziona bene”

Il nuovo asso nella manica di Iva? Ballare con un bambolotto gonfiabile dalle sembianze di Samuel Peron, suo ballerino professionista e lasciarsi andare a un’esibizione di cui stanno parlando tutti i giornali e che in tantissimi stanno commentando sui social.

Iva ha voluto sorprendere, durante la prova in cui i concorrenti avrebbero dovuto ballare senza i loro insegnanti, i giudici e indovinare, dalla musica, il tipo di ballo e improvvisare. Ha quindi scelto di presentarsi sul palco con un finto ballerino, un pupazzo gonfiabile ad altezza umana che, legato addosso a lei, l’ha accompagnata durante il suo ballo. “No ti prego, mi eccito”, ha subito commentato Iva non appena le hanno legato vicino il fantoccio. E a fine esibizione, non poteva mancare la battuta a sfondo sessuale: “Guarda è moscio, completamente moscio. Mi ha impedito di ballare discretamente” e il web è letteralmente impazzito.

Quindi, si è presentata come di consueto davanti ai giudici per il verdetto: “Hai guidato bene, hai fatto tutto con il ritmo giusto”, le ha detto Carolyn Smith. E Iva, rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli, ha scherzato: “Portatelo a letto, magari funziona bene”.