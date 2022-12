Riva del Garda. Manica interroga sulla viabilità lungo la strada di Via Venezia/Via Cartiere in località Varone

Da mesi nell’Alto Garda tiene banco, nelle sedi istituzionali e nell’opinione pubblica, la vicenda della modifica della viabilità della strada di Via Venezia/Via Cartiere in località Varone voluta dall’Amministrazione comunale di Riva del Garda.

Per questo in data odierna il Consigliere provinciale del Gruppo del PD del Trentino Alessio Manica ha depositato un’interrogazione, qui allegata.

Con l’interrogazione non si è inteso entrare nel merito del dibattito sorto attorno a queste modifiche, e che ha visto una copiosa raccolta firme da parte dei cittadini, anche alla luce della riduzione del servizio di trasporto pubblico a Varone; ma fare chiarezza sulla proprietà del tratto di strada in oggetto e conseguentemente sulla competenza gestionale.

In tal senso con l’interrogazione il Consigliere Manica ha chiesto alla Giunta di sapere se la strada di Via Venezia/Via Cartiere in località Varone nel Comune di Riva del Garda è di proprietà comunale o provinciale; se provinciale, se la stessa è data in concessione (o altro titolo) al Comune di Riva del Garda; se la gestione della viabilità lungo la strada in oggetto compete al Comune o alla Provincia e se rispetto a tali modifiche la Provincia era tenuta al rilascio di un parere e, in tal caso, se ha rilasciato al Comune un apposito parere.