Carabinieri intercettano e sequestrano un importante carico di quarantasei chilogrammi di cocaina

Vipiteno-Sterzing, sabato 10 dicembre 2022. I militari della Compagnia Carabinieri di Vipiteno hanno eseguito un grossissimo sequestro di cocaina del valore milionario. La droga era appena entrata dal confine di Stato del Brennero.

Quarantasei chili di cocaina, per un valore sul mercato della droga di oltre un milione e mezzo di euro. Li hanno trovati e sequestrati i carabinieri in un’autovettura (di fabbricazione e immatricolazione tedesca) controllata alla barriera autostradale di Vipiteno. L’autista e la passeggera, entrambe cittadine tedesche e residenti in Germania, avevano appena passato il confine, con direzione sud. A insospettire i militari durante un primo controllo, che ha poi portato ad una ricerca più approfondita sul mezzo, le risposte vaghe dell’autista sul motivo del viaggio e i documenti che entrambe avevano con sé, di dubbia provenienza. La droga, cocaina, è stata trovata, suddivisa in ben trentotto grossi panetti, al di sotto del vano della ruota di scorta, in un’apposita fessura posta all’interno del bagagliaio. Entrambe sono state arrestate con l’accusa di detenzione d’ingente quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Resta ora da capire a chi fosse destinato il carico, considerato la notevole quantità di droga rinvenuta.

Il Pubblico ministero ha chiesto la convalida delle due misure precautelari. Il giudice le ha convalidate e ha disposto che le donne rimangano in carcere sottoposte alla misura della custodia cautelare.

Entrambe le donne si trovano ora nel carcere di Trento. Ai sensi delle vigenti norme, ovviamente allo/agli stesso/i è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).

Negli ultimi venti giorni i carabinieri della provincia di Bolzano hanno complessivamente sequestrato circa 82 chilogrammi di vari tipi di droghe. Due grossissimi sequestri a Vipiteno/Brennero e Merano e altri importanti e significativi ma minori a Bolzano, San Candido, oltre a piccole quantità per uso personale in vari luoghi della provincia.