Emma Marrone rivela: “Ecco da quanto non faccio sesso…Male, anzi malissimo”

Emma Marrone senza alcuna forma di censura verso i suoi fans. La famosa cantante ha voluto – in occasione di una box di domande – rispondere a una su da quanto tempo non facesse “l’ammore“. Con la consueta naturalezza, la cantante salentina ha risposto senza filtri: “Dicembre scorso, quasi un anno fa. Lo so, male, anzi malissimo…Devo iniziare a darla come se non fosse mia”.

Insomma senza giri di parole, Emma Marrone ha parlato della sua intimità. Dopo storie che hanno riempito le pagine di gossip, da quella con Stefano De Martino, a quella con Marco Bocci e poi con il fratello del calciatore Marco Borriello, da tempo la cantante non viene paparazzata con qualcuno.

Stefano de Martino per la prima volta parla a cuore aperto della relazione con la sua ex fidanzata storica Emma Marrone. Il rapporto tra i due non è finito bene e lui non ha più rilasciato dichiarazioni a riguardo, ma dopo molto tempo ha parlato.

Ospite della prima puntata de La Conferenza Stampa su Raiplay, l’ex ballerino di Amici, ora conduttore, Stefano De Martino si è lasciato andare in un’intervista molto personale.

Durante la chiacchierata ha rivelato moltissimi dettagli inediti sul suo passato, toccando anche la sfera sentimentale. In particolare, ha parlato dell’ex fidanzata Emma Marrone, conosciuta ad Amici. I due si sono lasciati poco dopo il programma e De Martino si è fidanzato con Belen Rodriguez, con la quale oggi condivide un figlio, Santiago.