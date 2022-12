Pos. Il pasticcere di Milano denuncia: “Siamo passati dai no vax ai no pos”

Il proprietario della pasticceria di Milano che accetta solo Pos: “Le commissioni ci costano meno di quanto ci hanno sottratto con i furti e di quanto spendiamo per la gestione dei punti vendita. Siamo stati attaccati sui social ma i nostri clienti hanno capito. Siamo passati dai

no vax ai no pos”

La pasticceria Baunilla è uno dei primi locali di Milano ad aver vietato il pagamento in contanti ed accetta soltanto versamenti con il pos. Il proprietario della pasticceria, Vittorio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi e Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

“Non mi aspettavo tutto questo clamore. La nostra decisione è stata dettata da una questione di sicurezza, perché abbiamo subito dei furti, ed anche ad una questione gestionale perché abbiamo 4 punti vendita e la raccolta del denaro ci sarebbe costato più delle commissioni per il Pos. Commissioni? Noi paghiamo intorno allo 0,4% per quanto riguarda il bancomat e intorno allo 0,7% per quanto riguarda le carte di credito. Non ho perso clienti accettando solo bancomat. C’è stato uno scollamento tra il virtuale e il reale: sui social ci hanno attaccato in molti, invece i nostri clienti hanno capito la nostra scelta. La maggior parte di quelli che ci hanno attaccato non sono di Milano e fanno parte della galassia complottista. Siamo passati dai no vax ai no pos”.