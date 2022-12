Chiara Ferragni e quel cerotto sul braccio, l’influencer rompe il silenzio: “Adesso vi spiego il motivo”

Non è passato inosservato il cerotto che ormai da diversi giorni i follower di Chiara Ferragni notano sul braccio dell’imprenditrice digitale. Lo avevano notato in molti, specialmente durante la serata della finale di X Factor andata in onda lo scorso 8 dicembre. “Cos’è quel cerotto che hai sul braccio da giorni?”, si sono domandati i fans dopo che l’imprenditrice aveva deciso di postare alcuni scatti con il famoso cerotto.

La verità l’ha svelata la stessa influencer in un TikTok pubblicato l’11 dicembre e che conta già oltre un milione visualizzazioni. “Ciao guys, visto che tutti parlano di questo cavolo di cerotto che ho sul braccio da circa 2 settimane e visto che ho avuto il risultato, ve ne posso parlare”, ha esordito Ferragni, 35 anni. Poi ha aggiunto: “Una volta all’anno, adesso una volta ogni 6 mesi, faccio la visita del controllo dei nei perché ho familiarità purtroppo con melanomi etc. quindi li controllo molto spesso e, rispetto a 6 mesi fa, c’era questo neo che era leggermente cambiato di colore”.

Proprio lo scorso marzo suo marito – Fedez – era stato operato di tumore al pancreas. “Per precauzione è stato meglio toglierlo – ha continuato la nota influencer -. È arrivato il risultato dell’istologico e per fortuna è tutto ok. Era un neo da togliere perché nel tempo poteva trasformarsi in un melanoma, uno dei tumori peggiori da avere, tra i più pericolosi perché la maggior parte delle volte non ce ne si accorge fino a quando non è troppo tardi”.

Un’occasione anche per spiegare come la prevenzione sia fondamentale per affrontare il delicato tema: “Controllatevi sempre i nei, perchè sono veramente tra i tumori peggiori e però, facendo spesso visite, sono facili da trovare e da tenere sotto controllo. Un bacio e buonanotte”.