Natale a Rovereto, sabato dedicato alla Pace

Continuano gli eventi del Natale di Rovereto che, parallelamente al mercatino di via Roma, stanno coinvolgendo roveretani e turisti con una serie di proposte organizzate dal Consorzio Rovereto IN Centro e dai distretti urbani, pensate per coinvolgere una fascia di pubblico il più possibile ampia (qui il programma completo). Il titolo scelto per il Natale di quest’anno è “Luci, suoni e parole di Pace”: l’obiettivo è quello di trasmettere appunto un messaggio di pace, rappresentando così al meglio l’identità e la vocazione riconosciuta a Rovereto. Proprio per questo motivo, gli eventi in programma sabato 17 dicembre alla Campana dei Caduti, simbolo di pace universale, sono particolarmente attesi.

Si parte però già venerdì con due concerti: quello di AfterClap Duo al mercatino di via Roma alle 18 e quello dei cori InCanto Alpino e Voci Roveretane nella Chiesa del Suffragio alle 20.30.

Sabato alle 11 e alle 15 sono previste due repliche dello spettacolo “Water Shalom”, performance artistica del Collettivo Clochart legata alla natività “contemporanea”. Lo spettacolo, diretto da Michele Comite con le coreografie di Hillary Anghileri e le musiche di Daniela Savoldi, è stato particolarmente apprezzato nel corso dell’anteprima riservata a stampa e istituzioni a fine novembre, e racconta come la vita possa nascere anche dove manca il bene più prezioso: l’acqua. Lo spettacolo si terrà all’interno del museo della Fondazione Opera Campana dei Caduti: l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Alle 15.30, sotto la splendida Campana dei Caduti, spazio invece ad un momento musicale con il concerto “Luci, suoni e parole di Pace” della Rovereto Wind Orchestra, che dedicherà alcuni brani al tema della Pace proprio accanto ad uno dei suoi simboli più conosciuti ed apprezzati, in un momento che promette di essere davvero emozionante. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito.

A seguire, tornando in città, un altro concerto dal forte impatto emotivo: alle 17 sulla scalinata della chiesa di San Marco canteranno i bambini dei Cori della Galassia, una decina di cori provenienti da tutta Italia che celebreranno l’arrivo della Luce della Pace di Betlemme. Più tardi spazio ancora alla musica e all’arte alla Chiesa Sant’Osvaldo (“Laurina Paperina: Keep Calm + Bizarre 3D Christmas Party!” a cura del Distretto Santa Maria) e al mercatino di Natale (con il concerto di The Goodfellas)

Non mancheranno poi gli eventi anche nella giornata di domenica 18 dicembre: saranno presenti in via G. M. della Croce gli artisti dell’Associazione Culturale Scultori e Pittori di Bedollo dalle 10 alle 16, e le beganate dalle 10, mentre alle 11 a casa Mozart ci sarà il duo tromba e pianoforte Filippo Lombardi e Monica Maranelli e alle 15 lo spettacolo di 4Fusion Dance School in piazza Malfatti. Sempre nel pomeriggio in programma il concerto di The Chauffeurs (promosso dal Distretto San Marco). Alle 16, infine, occhi puntati sullo splendido presepe vivente dell’Associazione La Radice, accompagnati dal Coro Bianche Zime nella Chiesa di Santa Caterina.