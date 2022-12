Approvato l’Accordo provinciale dei medici pediatri di libera scelta

Approvato dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, l’Accordo provinciale transitorio dei pediatri di libera scelta. “Lo scorso 7 dicembre con le organizzazioni sindacali avevamo siglato la bozza di accordo con la quale venivano modificati due articoli, riguardanti sostanzialmente i massimali di scelta, questo al fine di adeguare le disposizioni provinciali al nuovo Accordo collettivo nazionale – spiega l’assessore Segnana -. Proprio il nuovo Accordo prevede per i pediatri la soglia massima di 1000 scelte e la possibilità di attivare scelte in deroga, oltre il limite di 1000, per specifiche necessità assistenziali in relazione a particolari situazioni locali o a particolari assetti organizzativi”.

Con l’Accordo provinciale che si approva vengono pertanto adeguate le disposizioni provinciali in tema di massimali di scelta, che attualmente prevedevano la possibilità per i pediatri associati o con segretaria/infermiere di aumentare il massimale in maniera stabile fino a 1200 scelte, riportando il massimale a 1000 scelte come prevede l’Accordo nazionale.

I Distretti sanitari stanno già effettuando una valutazione della situazione assistenziale in ciascun ambito al fine di mantenere il livello assistenziale attuale e, in caso di criticità, valuteranno insieme ai pediatri l’attivazione di deroghe temporanee al massimale quando necessario.

Sempre al fine di adeguamento all’Accordo nazionale, l’Accordo provinciale prevede dal 1° gennaio 2023 l’attivazione e il finanziamento di un nuovo progetto di attività clinica.

(at)