Fonti Casa Bianca: per Kiev riconquistare la Crimea è possibile

Cade il velo dell’ipocrisia in Ucraina. Questa è diventata la guerra per la riconquista della Crimea. Si rischia di andare verso una pianificazione di un sanguinoso e rischioso attacco strategico con nuove armi occidentali e verso lo scontro nucleare con la Russia.

Un funzionario dell’amministrazione Biden ha riferito ad alcuni membri del Congresso che l’Ucraina ha le capacità militari per riconquistare la Crimea. Lo riporta Nbc News. C’è la preoccupazione che un’offensiva militare su larga scala con obiettivo la penisola occupata possa spingere Putin a impiegare armi nucleari. Sempre questo funzionario ha tuttavia riferito che gli ucraini non hanno come obiettivo a breve termine la riconquista della Crimea e che un’offensiva militare sulla penisola non è imminente.

Fonte: Tgcom24 (16 dicembre ore 16.21)