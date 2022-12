Il cimitero sulla collina del Caucaso, una storia russa

Il villaggio di Dargavs, o la Città dei Morti, ha un antico cimitero dove le persone che vivevano nella valle seppellivano i loro cari insieme ai loro vestiti e cose. La valle si estende per 17 chilometri e il cimitero contiene quasi 100 antiche cripte di pietra.

Gli osseti dicono che il cimitero li aiuta a capire come vivevano le persone 400 anni fa. Gli archeologi, inoltre, sono molto interessati ad esplorare il sito in modo più completo, poiché sono stati trovati oggetti interessanti che hanno attirato una certa attenzione scientifica.

È un luogo molto misterioso con molti miti e leggende. Una volta si credeva che se qualcuno avesse cercato di raggiungere la città non ne sarebbe mai uscito vivo.

Le leggende locali narrano che nel 18 ° secolo una pestilenza spazzò attraverso l’Ossezia. I clan costruirono case di quarantena per i familiari malati, a cui fu fornito cibo ma non la libertà di muoversi fino a quando la morte non reclamò le loro vite. Le persone che non avevano altri membri della famiglia per seppellirli avrebbero semplicemente aspettato nell’enorme cimitero fino alla loro morte. Era un modo molto lento e doloroso di andare, e nella Città della Morte rimangono.

Attrae turisti dalle vicinanze e da tutto il mondo, anche se a causa della difficoltà di trovare o viaggiare verso la posizione non ci sono molti turisti in un dato momento. Le superstizioni locali probabilmente hanno poco a che fare con la mancanza di popolarità, anche se persistono ancora.