Il Post-It di Marco Vannucci: Il Campione ed il galantuomo

Quando, pochi mesi fa, scrissi i mio parere su una pagina social per l’improvviso licenziamento di Sinisa, resi onore al Bologna calcio per avere salvaguardato l’uomo attirandosi a sé ogni invettiva. E le invettive, in quella pagina, le ebbi pure io, eccome! Purtroppo ho avuto ragione.

Il Bologna s’è dimostrato un team di galantuomini, prendendosi le ingiurie pur di nascondere la fase finale di Sinisa. Solo una squadra di personaggi valorosi poteva arrivare a questo, ed il Bologna lo è.

ll Cielo ti abbia in Gloria, Campione.

Marco Vannucci