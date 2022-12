Roscani (FDI-GN): Elezioni in Azione Studentesca, movimento di Gioventù Nazionale nelle scuole

“Azione Studentesca, movimento di Gioventù Nazionale all’interno delle scuole, si rinnova. Oggi durante l’Assemblea Nazionale del nostro movimento giovanile, è stato nominato nuovo Presidente di Azione Studentesca Riccardo Ponzio. Un ringraziamento speciale va Anthony La Mantia per aver guidato i ragazzi nelle scuole in questi anni e per aver passato il testimone a Riccardo, giovane serio e determinato che saprà cogliere e vincere la grande sfida di vedere la destra protagonista nei licei e negli istituti.

Gioventù Nazionale è pronta a far sentire la sua voce anche in Europa. Durante l’Assemblea Nazionale del nostro movimento giovanile è stato eletto il Segretario Internazionale, Maicol Pizzicotti Busilacchi, al quale vanno le mie più sentite congratulazioni. Un ragazzo dalle ottime capacità che, insieme agli altri eletti nell’Ufficio Internazionale – Giulio Gazzola, Andrea Catalini e Filippo Menchetti – sarà in grado di portare avanti le istanze e la visione del nostro movimento giovanile in Europa. Vogliamo tracciare la rotta all’interno del Partito dei Conservatori Europei ed essere di ispirazione per gli altri movimenti giovanili europei”.

Lo dichiara Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente di Gioventù Nazionale.