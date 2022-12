Paccher: “Maggiori controlli sul cinghiale”

“In occasione della discussione della Manovra Finanziaria in Consiglio provinciale, ho portato l’attenzione sulla normativa in punto di controllo sul cinghiale nella misura in cui prevede che al cacciatore incorso in sanzioni venga sospesa la licenza di caccia per cinque anni e revocata l’abilitazione al controllo del cinghiale.

Condivido pienamente la previsione e, considerata l’importanza del contenimento della popolazione del cinghiale connessa anche alla questione sanitaria della diffusione della peste suina, con la mia proposta di ordine del giorno ho chiesto che al termine del periodo di sospensione connesso alla sanzione comminata, riviva tanto l’efficacia della licenza di caccia quanto quella dell’abilitazione al controllo del cinghiale senza necessità di ripetere il corso abilitante, se non in ipotesi di aggiornamenti normativi.

La Giunta, manifestando la consueta attenzione ai territori, ha approvato il mio documento garantendo una risposta alle esigenze in materia”.



E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale Lega Salvini Trentino Roberto Paccher