Manovra: Binelli (Lega), bene taglio iva al 10% sul pellet

” Sono molto soddisfatto perché nella legge finanziaria è stato approvato un emendamento che richiama la proposta di legge a mia prima firma che avevo presentato nella scorsa legislatura sul taglio dell’Iva sul pellet al 10%. Ringrazio la Lega per aver portato avanti una mia iniziativa che andrà incontro alle esigenze di molte famiglie trentine visti gli ingenti incrementi dei costi energetici soprattutto montagna. Sarà importante il prossimo anno lavorare per far sì che questo taglio provvisorio diventi strutturale”. Così Diego Binelli, commissario della Lega Salvini Trentino