BLM Group Arena, verso il derby dell’Adige: gialloblù al lavoro anche la sera di Natale

Vigilia e serata di Natale da passare alla BLM Group Arena per l’Itas Trentino. L’imminente impegno casalingo di Santo Stefano con Verona, prima partita interna del girone di ritorno di SuperLega, è infatti alle porte e vedrà i giocatori e lo staff vivere necessariamente le festività natalizie in palestra: dopo l’allenamento con palla odierno subito dopo pranzo, Trentino Volley sarà infatti di scena nell’impianto di via Fersina anche nella serata del 25 dicembre, fra le ore 17 e 19, sostenendo una nuova sessione tecnico-tattica sul campo centrale.

L’allenamento natalizio è una circostanza assolutamente particolare ma non inedita per Trentino Volley, che nel recente passato si è già trovata ben undici volte in tale situazione per preparare nel migliore dei modi una gara ufficiale in calendario il giorno successivo.

Il bilancio dei match giocati da Trentino Volley nella giornata di Santo Stefano vede i gialloblù a segno in otto circostanze: 3-1 proprio su Verona nel 2005, 3-0 su Treviso nel 2010, 3-1 a Belluno nel 2011, 3-1 con Perugia nel 2012, 3-0 a Monza nel 2014, 3-1 con Padova nel 2016, 3-1 con Monza nel 2017 e 3-1 a Siena nel 2018. In trasferta le uniche tre sconfitte: 1-3 a Modena nel 2006 e a Treviso nel 2007, 2-3 a Verona nel 20221. In una occasione Trento ha giocato pure il 25 dicembre: vittoria casalinga per 3-1 con Ravenna nel Natale 2019.

