Bivacco di fortuna a Maso Ginocchio

Ancora il parcheggio di Maso Ginocchio alla ribalta sulla cronaca locale. Nella giornata di ieri, infatti, il quotidiano online “La Voce del Trentino” riportava notizia di come la roulotte ancora presente presso il parcheggio ex Brico – Maso Ginocchio, sia diventata un punto di approdo per una decina di persone senza fissa dimora nonché luogo spaccio. Una situazione a dir poco esplosiva, nota da tempo e che avevamo già segnalato in più occasioni.

Un bivacco adiacente al parco pubblico rionale e a pochi metri da una struttura per l’infanzia il cui perimetro è stato letteralmente trasformato in una latrina a cielo aperto.

Ritenendo intollerabile la situazione in essere presso il parcheggio di Maso Ginocchio, abbiamo depositato nelle scorse ore un documento con la formale richiesta di una rapida risoluzione del problema al Consiglio Circoscrizionale S.Giuseppe/S.Chiara e al Presidente della Circoscrizione Mariano Ferrari.

Auspichiamo inoltre che tali situazioni, contrariamente a quanto risulta attualmente, diventino d’ora in poi prioritarie nell’azione del Consiglio Circoscrizionale. Lo scrive in una nota al giornale il Gruppo Consiliare Circoscrizionale S.Giuseppe/S.Chiara Fratelli d’Italia – A.N.