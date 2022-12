Dopo due anni di stop, oltre 800 persone hanno visitato la storica rappresentazione vivente della Natività.

Un successo non scontato, quello registrato il 26 dicembre a Calavino dove, dopo due anni di stop forzato, è ritornato in scena il Presepe Vivente.

Sono stati oltre ottocento i visitatori che hanno apprezzato gli storici avvolti di località Mas, animati da una cinquantina di figuranti, dislocati lungo un percorso ricco di antichi mestieri e attività di una volta. Il Presepe Vivente, infatti, oltre all’enorme valore religioso, racchiude un importante significato etnografico, con l’esposizione di attrezzi, mestieri e attività ormai sconosciute che vengono rispolverate in occasione delle festività Natalizie.

“Per noi è stato un grande successo” commenta il Presidente della Pro loco Enrico Faes “perché dopo due anni di stop non era facile ritrovare una cornice di pubblico così numerosa. Il successo di questa prima giornata è il giusto riconoscimento al lavoro encomiabile del gruppo storico della Pro loco che nel mese scorso non si è mai fermato nei lavori di preparazione e allestimento del percorso. Il Presepe Vivente di Calavino, anche per questa prima giornata di rappresentazione, ha mantenuto fede al suo blasone garantendo uno standard di proposta davvero eccellente, con un percorso etnografico nuovo e davvero ricco di attività. La straordinaria voce di Mattia Lever ha poi dato ancora più valore alla rappresentazione chiudendo in bellezza una giornata sulla quale tutto il gruppo della Pro loco ha davvero lavorato con passione e spirito di appartenenza alla comunità. La visita ed i commenti entusiasti di alcuni turisti della Germania dell’Est ci hanno dato ancora più soddisfazione: a volte non riusciamo a renderci conto del privilegio che abbiamo nel poter raccontare la ricchezza e la complessità delle nostre tradizioni ma quando ci viene espressamente riconosciuto, l’effetto risulta davvero piacevole ed è il giusto premio al nostro lavoro”.

Come da tradizione, il Presepe Vivente sarà riproposto anche venerdì 6 gennaio 2023, giornata nella quale gli antichi avvolti di Località Mas verranno ancora aperti al pubblico a partire dalle 17.30 circa.