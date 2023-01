Lorenzetti a Radio Dolomiti: “Questa SuperLega è… davvero super!”

“In questa stagione la SuperLega è diventata davvero… super! – ha sottolineato l’allenatore di Trentino Volley Angelo Lorenzetti questa mattina in diretta su Radio Dolomiti, storico media partner gialloblù – In questo campionato non esiste nessuna partita facile ed è un bene che sia così perché, Perugia a parte, che sta facendo corsa a sé, tutte le altre squadre possono vincere o perdere contro chiunque. E’ quello che ci si auspicava qualche anno fa, quando fu promossa la riforma del massimo campionato nazionale e molto merito di questo livellamento verso l’alto va ascritto ai presidenti delle singole società. Mercoledì scorso a Modena siamo stati bravi a resettare la nostra testa dopo aver perso malamente il primo set, consci che nella pallavolo moderna ogni frazione può fare storia a sé. Bastano un paio di buone rotazioni al servizio per cambiare il corso di una partita o riaprirla ed è quello che abbiamo fatto. Siamo contenti perché qualificarsi alla Final Four di Coppa Italia non era per nulla scontato, soprattutto disputando il quarto di finale in trasferta a Modena”.