Trento. Aggredisce la compagna per strada con spray urticante

Nel corso della serata del 02 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Lavis sono intervenuti, a seguito di telefonata pervenuta al numero unico di emergenza “112” da parte di alcuni passanti, in Trento per una segnalata lite che si stava verificando sulla pubblica via tra un uomo ed una donna.

Giunti rapidamente sul posto i militari hanno subito identificato i due, potendo immediatamente constatare che la giovane donna, classe 1993, aveva appena subito una aggressione, legata a verosimili motivi di gelosia, da parte del compagno: in particolare l’uomo l’aveva dapprima colpita con strattoni e spinte, quindi le aveva spruzzato sul viso e negli occhi uno spray urticante.

I successivi accertamenti svolti dai Carabinieri hanno quindi permesso di aprire uno spaccato più ampio sul rapporto tra i due, facendo emergere una relazione connotata da violenze sia verbali, sia fisiche, che si stava protraendo ormai da alcuni mesi.

L’uomo è stato così arrestato e direttamente condotto presso la casa circondariale di Trento, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.