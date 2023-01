E’ MORTO UN MASCHILISTA EMERITO di Paolo Mario Buttiglieri

E’ morto un papa “emerito”. Tutti i mass media ne parlano. Tanta gente al suo funerale. Stranamente nessuno spiega cosa è un papa. Il capo supremo della Chiesa cattolica, considerato dai cattolici successore di San Pietro e vicario di Cristo in terra. In pratica il capo di una multinazionale, successore di un personaggio mitologico di nome Pietro e rappresentante di un altro personaggio mitologico di nome Cristo.



La Chiesa è una multinazionale molto potente la cui classe dirigente è composta da soli maschi vestiti come Cristiano Malgioglio.

La tesi fondamentale di questa multinazionale è che il sesso è peccato. Nel linguaggio teologico, parola, atto o desiderio contrari alla legge divina: un’offesa a Dio, nel rifiuto del suo amore, che ferisce la dignità dell’uomo.



Ma ad essere peccato non è solo il sesso, ma un’altra marea di cose di cui il personaggio mitologico di Gesù non ha mai parlato.

Il bello della Chiesa è che insegna ai suoi seguaci tutto quello che Gesù nel vangelo non ha mai predicato.

Paolo Mario Buttiglieri, sociologo e giornalista

direttore della BIBLIOTECA FRANCO BATTIATO