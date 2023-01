Il principe Harry rivela i dettagli piccanti del sesso con Meghan Markle

Il Principe Harry non solo ha accusato nel suo libro la sua famiglia d’origine, ma ha anche rivelato di aver fatto sesso con Meghan Markle alla Soho House dopo essersi intrufolato in un montacarichi.

Nel suo controverso libro di memorie , il duca di Sussex , 38 anni, ha ricordato di aver aspettato fuori dalla camera d’albergo di Meghan finché lei non ha aperto la porta e “mi ha tirato dentro”.

Harry ha spiegato come Meghan gli aveva detto di incontrarla all’hotel in cui alloggiava e gli aveva ordinato di prendere un ingresso segreto per l’hotel e di utilizzare un montacarichi. Ha poi incontrato una sua amica di nome Vanessa, che lo ha condotto fino alla porta della sua camera.

Harry ha ricordato come Meghan ha poi aperto la porta e lo ha fatto entrare. “Le sue braccia mi stavano toccando”, ha scritto nel suo libro, Spare. “Mi ha tirato dentro e ha ringraziato la sua amica con un cenno, poi ha sbattuto la porta velocemente prima che qualcuno la vedesse”.

Il Principe Harry ha anche voluto raccontare come si è nascosto sotto le coperte del loro letto quando il servizio in camera è stato consegnato la mattina dopo. “Meg ha proposto di andare in bagno, ma ho preferito il mio nascondiglio”, ha scritto. La colazione è stata consegnata dal vicedirettore dell’hotel, che è rimasto per una chiacchierata con Meghan.

Harry ha rimarcato come il nascondiglio sia funzionato sinchè non è rimasto senza aria dentro al piumone. I due erano appena stati in vacanza romantica in Botswana, ma avevano trascorso del tempo separati perché Harry era stato in vacanza con gli amici.

Meghan era volata a Londra per incontrarlo e Harry ha detto che gli ha mandato un messaggio mentre deponeva fiori sulla tomba di sua madre ad Althorp con William. Harry è tornato a Londra con William e ha incontrato Meghan più tardi quel giorno.

Nel suo libro di memorie, Harry ha anche rivelato di aver fatto realizzare una protezione per il pene su misura per un viaggio in Antartide per difenderlo dal congelamento. Ha detto che è stato presentato con il dispositivo su misura da un “compagno stretto” prima di un’escursione di beneficenza di 335 km per i veterani feriti nel 2013.