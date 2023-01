Le Pringles alla Nutella esistono? Ecco svelato l’arcano

Sono la mania del momento: le Pringles alla Nutella. Un prodotto che è uscito fuori su Youtube ma anche su Tik Tok. Per i sostenitori del junk food sono una vera e propria estasi, ma tale mix di prodotti esiste davvero?

Del resto si tratta di due tra gli snack più famosi al mondo: uno, le Pringles, che si impongono nel mercato del salato, e l’altro, la Nutella, che rappresenta uno dei prodotti Made in Italy più famosi dopo pasta e pizza.

Nel video circolato su Internet si trova sugli scaffali del supermercato un allettante confezione bianca nella quale appaiono i due famosi loghi. Pringles e Nutella l’accoppiata vincente.

Il packaging è accattivante. Un sfondo bianco molti neutro che mette in risalto i due marchi di merendine per eccellenza. Il pacco sembra trovarsi tra i vari gusti di Pringles nel reparto snack di un supermercato.

Ma il prodotto esiste? Come spiega la stessa pagina Facebook che recentemente ha postato la foto delle Pringles alla Nutella, Uk Snack Attack, il prodotto non è altro che un “sogno” .

Si tratta infatti, come spiegano loro stessi, letteralmente una merenda pesce e cioè, forse alludendo al più famoso pesce d’aprile, un prodotto che non esiste ufficialmente in commercio, ma che è stato creato con applicazioni grafiche e qualche minuto speso in cucina.

Il video, quindi, non è altro che un fake, e sarà ancora di aspettare quindi per poterle acquistare. Intanto il noto Youtuber Giovanni Fois ha tentato di riprodurre il possibile snack perfetto.